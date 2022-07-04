Bingöl’de AFAD’ın eğitimleri devam ediyor

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelleri, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara afet farkındalık eğitimini vermeye devam ediyor.



Bingöl AFAD, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD personelince, defterdarlık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevlinde çalışanlara eğitim verildi. Eğitimde, AFAD Acil Mobil Uygulaması da anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.