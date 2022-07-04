Bingöl’de AFAD’ın eğitimleri devam ediyor

Bingöl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelleri, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara afet farkındalık eğitimini vermeye devam ediyor.
Bingöl AFAD, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD personelince, defterdarlık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevlinde çalışanlara eğitim verildi. Eğitimde, AFAD Acil Mobil Uygulaması da anlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.