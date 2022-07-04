Bingöl'de üstyapı çalışmaları sürüyor

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Bingöl'de üstyapı çalışmaları çerçevesinde bağlantı yolları ve kaldırımlar yenilenmeye başlandı.

Bingöl Belediyesi, üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Çapakçur Viyadüğü’nden Aşağı Çarşı mevkiine bağlantı sağlayan yaya yollarını yenilemeye başladı. Yine bu çerçevede merkeze bağlı Simani Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler, tahrip olmuş yol ve kaldırımları yenilemeye devam ediyor.

Belediye, kent merkezindeki çalışmaların özverili bir şekilde süreceğini de bildirdi.

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