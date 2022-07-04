Müftü Topal, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi

Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, Medine Camisi'nde yaz Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi.

İl Müftüsü Mustafa Topal ve müftülük personeli, Medine Camisi'nde yaz Kur’an kursu eğitimini gören çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre muhabbet eden Topal, çikolata ikram etti.



İl ve ilçelerdeki camilerde yaz Kur’an kursularının başladığını aktaran İl Müftüsü Mustafa Topal “Diyanet İşleri Başkanlığımız, il ve ilçe müftülüklerimiz olarak her yıl yaz aylarında evlatlarımızın bir taraftan Kur’anı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini, ahlaki bilgiler ile manevi değerleri kazanması için yaz Kur’an kursları gerçekleştiriyoruz. Bu yaz Kur’an kurslarımız 422 yaş aralığındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsıyor. İlimiz genelindeki bütün camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda yaz kursları düzenliyoruz. Bu vesileyle yaz Kur’an kurslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yaz kurslarında görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz Kur’an kurslarımızda hizmet verdiğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum. Ailelerine de çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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