'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi

Oklahoma'da 2024'e kadar her ay bir kişi idam edilecek

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde devam eden `Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, çuvallarla toprağa gömülü 30 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yürütülen `Eren Abluka-9 Operasyonu´nda, 2 farklı noktada uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 3 çuval içinde toprağa gömülü 30 kilo 840 gram toz esrar bulunduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-07-05 10:59:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.