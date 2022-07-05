Bingöl’de menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılmaya başlandı

İHA

Bingöl’de menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılmaya başlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yaklaşık 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmaya başlandı.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerince, Genç ilçesine bağlı Ericek Köyündeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yaklaşık 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmaya başlandı. Yapılan aşı çalışmasıyla bölgede fıstığın önemli bir gelir kapısı olması hedefleniyor.


Aşılama çalışmalarını inceleyen İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, “Servi bölgemiz, iklim münasebetiyle fıstık yetiştiriciliği için oldukça müsait bir coğrafya. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu coğrafyada fıstık yetiştiriciliği için daha önce deneme çalışmaları gerçekleştirdi ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Şimdide bu çalışmaları genele yayıp orman köylüsüne ciddi manada bir gelir kapısı oluşturuyorlar. Gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Konu hakkında bilgi veren Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, "Servi bölgemiz Ericek Köyü’nde 33 hektarlık alanda 2 bin adet menengiç ağacına fıstık aşılaması gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüz himayelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte Servi bölgemizde fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak köylülerimize gelir olarak dönmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yedisu’da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Yedisu’da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Bingöl’de 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi
YEREL HABERLER Bingöl’de 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi
'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele ...
Bingöl’de 30 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 30 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, LGS il birincisiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, LGS il birincisiyle ...
Müftü Topal, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Müftü Topal, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya ...
Bingöl'de üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl'de üstyapı çalışmaları sürüyor
Bingöl’de AFAD’ın eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bingöl’de AFAD’ın eğitimleri devam ediyor
Bingöl'de orman yangını
YEREL HABERLER Bingöl'de orman yangını
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
'Bingöl bal arısı' ile hem arı ölümlerinin önüne geçilecek hem de kalite artacak
YEREL HABERLER 'Bingöl bal arısı' ile hem arı ölümlerinin önüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.