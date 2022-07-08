Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, havalimanı kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl Havalimanı kavşağında meydana geldi. Emrullah Baysangur´un kullandığı 12 AN 367 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-07-08 17:28:55



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