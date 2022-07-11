Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı

YKS sonuçları için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde MuşBingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 07 GF 375 plakalı otomobil, beton santrali yakınlarında yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü M.Y., ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde yaptığı incelemede ineğin öldüğünü belirledi.

Yaralı 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-07-11 17:24:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.