Bingöl’de orman yangını söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl merkezdeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Elmalı köyünde çıktı. Ormanlık alanda dumanlar gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 10 personel sevk edildi. Yangının söndürülmesine, Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra jandarma ve yöre sakinleri de destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.