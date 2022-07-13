Bingöl’de seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Olay KarlıovaErzurum karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Hemen araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, alev alan otomobili söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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