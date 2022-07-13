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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar

İHA

Bayramda şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, ilçe merkezi ve köylerinde şehit aileleri ile gazileri Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret etti. Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizi ziyaret ederek sıkıntılarını dinliyoruz. Sorunları en hızlı şekilde çözme noktasında azami gayret saf ediyoruz. Kaymakamımız Muhammed Çetin başkanlığında, aziz şehitlerimizin kabirlerini de her fırsatta ziyaret ediyoruz, dualar okuyoruz” dedi.
Ziyaretlere Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin de katıldı.

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