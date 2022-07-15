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Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İHA

Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, yüzlerce vatandaş elinde ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi meydanına yürüdü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede merkeze Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Genç Caddesi’ndeki Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Düzenlenen etkinliğe Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 15 Temmuz gazileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Kadir Ekinci, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. FETÖ'cü hainlerin darbe akşamında milletin birlik ve beraberliğini hesaplayamadığını aktaran Vali Ekinci, “Tarihimizdeki son ihanet örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. Bu milletin silahlarıyla silahlanmış FETÖ'cü hainler, istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp parçalamak ve ülkemizi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek için darbe girişiminde bulundular. FETÖ'cü hainler, bir şeyi hesaplayamamıştı. Bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sokakları, meydanları, köprüleri tutun talimatının anında ete kemiğe bürünerek tanklara, toplara kafa tutulabileceğini hesaplayamamışlardı” dedi.

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, darbeleri unutmamak adına burada toplandıklarını belirtti. Sözen, “Bundan tam 6 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine girmiş üzerinde üniforma olan fakat kendileri terörist olan FETÖ'cü hainler yapmış olduğu darbenin yıldönümünde, FETÖ'yü lanetlemek, darbeleri unutmamak, unutturmamak için cesur insanların memleketi Bingöl’de, vatandaşlarımızla, şehit ailelerimizle, gazilerimizle bir araya gelip terörü hep beraber lanetledik. Şehitlerimize, gazilerimize sahip çıktık. Genciyle, yaşlısıyla hepimiz meydanlarda olduk” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz hain işgal planını geri püskürttük”
Darbe döneminde gazi olan ve program için Bingöl’e gelen 15 Temmuz gazisi Ahmet Boğatekin ise, “15 Temmuz 2016 yılında yapılan hain darbe girişiminde engellemek için, bütün ailemle, bütün arkadaşlarla, bütün çevremle birlikte milletin meclisine, Genelkurmay'a gittik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın da davetiyle bütün milletimiz iştirak etti, Rabbimize şükürler olsun bu 15 Temmuz hain işgal planını geri püskürttük. Rabbimize hamd ediyoruz, şükür ediyoruz” dedi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sancak Koşusu'nun tamamlanmasının ardından sporcular sancağı, Vali Kadir Ekinci’ye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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