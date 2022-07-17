Bingöl’de ilk 6 ayda 499 trafik kazası meydana geldi

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Bingöl’de 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 499 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’de 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, ilk 6 ay içinde ölümlüyaralanmalı kaza sayısının 225, maddi hasarlı kaza sayısının da 274 olduğu bilgisi yer aldı. Yine paylaşılan verilerde, meydana gelen kazalarda 2 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, haziran ayı içinde Bingöl’de ölümlüyaralanmalı kaza sayısının 50, maddi hasarlı kaza sayısının 36 ve meydana gelen kazalarda yaralanan kişi sayısının da 73 olduğu öğrenildi.

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