Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Solhan'ın Elmasırtı köyündeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Solhan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-07-18 17:34:50



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