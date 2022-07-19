Bingöl Belediyesi mesire alanı hizmete açıldı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, seçim vaatleri arasında yer alan ve yıllarca atıl durumda kalan DSİ Parkının, yapılan çalışmalarla konforlu ve güvenli hale getirilip mesire alanı olarak vatandaşların hizmetine açıldığını müjdeledi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 70 bin metrekarelik alana sahip eski DSİ Parkı’nın, doğal yapısı bozulmadan yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi. Proje çalışmalarında vatandaşların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunu belirten Başkan Arıkan, her kesime hitap edecek olan yeni bir sosyal yaşam alanını kentte kazandırdıklarını ifade etti. Parkın isminin Bingöl Belediyesi Mesire Alanı olarak değiştirildiği vurgulayan Başkan Arıkan, “Bir projemizi daha bitirmeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. Uzun yıllar metruk halde kalan eski DSİ parkımızı kendi öz kaynaklarımızla devasa bir mesire alanına dönüştürdük. 60 Bin metrekarelik alanı, saha genişletme çalışmasıyla 70 bin metrekareye çıkardık. Kullanılamaz halde olan baybayan tuvaletlerin yerine yenilerini inşa ettik. Çocuklu ailelerimiz rahat etsin diye emzirme odası inşa ettik. Çeşme ve kamelyalarımızı yeniledik. Evlatlarımız gönüllerince eğlensin diye yeni çocuk oyun grupları inşa ettik. Yürüyüş yolu, spor alanları, aydınlatma sistemleri, peyzaj çalışmalarıyla konforlu, temiz ve güvenli bir mekan inşa edip halkımızın hizmetine sunduk. Kadim şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Elbirliğiyle sahip çıkalım"

Kentteki park ve yeşil alanların kimi çevrelerce kasıtlı bir şekilde tahrip edildiğini anımsatan Başkan Arıkan, vatandaşlara ‘yeşil alanlarımıza sahip çıkalım’ çağrısı yaptı. Park ve yeşil alanların ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun huzurunu bozan, çocuklarımızın mutluluğu çalan, kamu malına zarar vermekten keyif alan bilinçsiz kişilere dur diyelim. Parklarımıza zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz de güvenlik güçlerimize haber vermekten geri durmayalım. Ortak yaşam alanlarımıza el birliğiyle sahip çıkalım.”

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