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Bingöl’de 7 ayda 48 kene vakası görüldü, 2 kişi vefat etti

İHA

Bingöl’de 7 ayda 48 kene vakası görüldü, 2 kişi vefat etti

Bingöl’de 2022 yılının ilk 7 ayında kene kaynaklı 48 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bingöl’de özellikle havaların ısınmasıyla birlikte KKKA vakaları da görülmeye başlandı. Özellikle Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde görülen kene vakaları, Bingöl’de de ilk 7 ay içinde artış gösterdi. Kene vakaların her yaz mevsiminde sık rastlandığı Bingöl'de bu yıl da şuana kadar 48 vakanın görüldüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Vatandaşların kene ısırmalarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, “Özellikle yaz dönemlerinde ilimizde KKKA vakalarının arttığını görmekteyiz. Geçmiş yıllarda da maalesef KKKA bağlı olarak ölü vakaların olduğunu, yine bu yıl toplamda 48 vakadan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza bu hastalıkla mücadelede tedbirin çok önemli olduğunu, kırsal alanlarda, köylerde yaşayanlar veya şehirden herhangi bir sebeple kırsal alana giden vatandaşlarımız çok daha dikkat etmeliler. Özellikle dışarda gezdikten sonra veya hayvan ile temas ettikten sonra vücutlarını kontrol etmeleri, herhangi bir yerlerinde kene yapışmışsa da en yakın sağlık kuruluşundan yardım alarak bu kenenin çıkartılması önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gereken bir husus da şu, sadece keneden bulaşmadığı, enfekte olmuş hayvanlardan da bulaştığı, bu noktada vücut sıvılarıyla temas edilmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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