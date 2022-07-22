Kaymakam Kaya sulama projeleri çalışmalarını inceledi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, köylerdeki yer altı ve yer üstü sulama proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Mehmet Kaya, Yedisu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2022 yılı KÖYDES yatırım programı çerçevesinde tarımsal faaliyetlerin canlanması adına yer altı ve yer üstü sulama proje çalışmalarını inceledi. Kaymakam Kaya, Elmalı ve Dinarbey köylerinde çalışmaları devam eden arazi sulama kanalı ve içme suyu bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi de aldı.

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