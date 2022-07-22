Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü, vaka artışına karşı uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü, vaka artışına karşı uyardı

İHA

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü, vaka artışına karşı uyardı

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, artan korona virüs vakalarına karşı uyarılarda bulunurken, hatırlatma dozunun da yapılması gerektiğini bildirdi.
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü artan korona virüs vakalarına karşın vatandaşları uyardı ve tedbir almaya davet etti. Son günlerde Bingöl’de vaka sayılarının arttığına vurgu yapan Gengörü, "Korona virüs vaka sayıları ilimiz genelinde son zamanlarda hızlı bir artış sürecine girmiştir. Genellikle şiddetli boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş ve vücut ağrısı şeklinde görülen vakalar hızlı bir şekilde bulaşma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu şikayetlerle hastanemizin acil servisine başvuran hastaların sayısında artış gün geçtikçe devam etmektedir. Şimdiye kadar hastanemizde yoğun bakımda veya servislerde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ağır hasta sayımızda önemli bir artış olmasa bile bu bulaşma hızının devam etmesi durumunda önümüzdeki günler için kaygı duymaktayız. Bingöl Devlet Hastanesi olarak bütün imkânlarımız seferber edilmiş, ihtiyaç halinde kullanılacak servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirilmiştir. Dönemsel olarak yaz ve tatil mevsimi olması, il dışından ve yurtdışından gelen akraba ve ziyaretçi sayısının artması gibi sebeplerle ilimizde nüfusun arttığı görülmektedir. Zaten hastanemizde normal hasta başvurusunun çok fazla olduğu düşünüldüğünde artan korona vakaları süreci daha da zora sokabilecektir. Tüm bu sebeplerden hareketle vatandaşlarımızdan gerekli tüm tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Toplu taşıma araçları, düğün, nişan, taziye vb. her tür kapalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka tedbirlere uymalıyız. Gribal hastalık belirtileri olan vatandaşlarımızın kendilerini mutlaka izole etmeleri ve asla kalabalık ortamlara girmemeleri gerekmektedir" dedi.

"Randevusuz aşı olabilirsiniz"
Randevusuz aşının mümkün olduğunun altını çizen Gengörü, sözlerini söyle sürdürdü:
"Bu süreçte etkinliği ve faydası net olarak ortaya konan aşılarımızın hatırlatma dozlarının yapılmasına da devam edilmekte olup, hastanemizde randevusuz olarak da vatandaşlarımız aşılarını olabilmektedirler. Ayrıca gribal hastalık ve benzeri semptomları olan tüm hastalarımızda hastanemizde korona virüs testlerini yaptırabilmektedirler. Lütfen komşularımıza ve çevremizdeki tüm insanlara saygının bir gereği olarak tedbiri elden bırakmayıp, herhangi bir semptomunuz varken asla toplum içerisinde bulunmayalım. Özellikle büyüklerimizin, yaşlılarımızın virüse çok daha hassas olduğunu bilerek aşıları dahil onları koruma yönünde elimizden gelen tedbir ve çabayı gösterelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç'te köy yollarının yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Genç'te köy yollarının yapımı sürüyor
Kaymakam Kaya sulama projeleri çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya sulama projeleri çalışmalarını inceledi
Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor
YEREL HABERLER Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezi oluyor
Bingöl’de 7 ayda 48 kene vakası görüldü, 2 kişi vefat etti
YEREL HABERLER Bingöl’de 7 ayda 48 kene vakası görüldü, 2 kişi vefat ...
Dezavantajlı kadınlara aile eğitimi verildi
YEREL HABERLER Dezavantajlı kadınlara aile eğitimi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.