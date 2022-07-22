Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 142 bin 60 kök Hint keneviri ile 110 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı´nca yürütülen çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 8 tarla içerisinde ve bir noktada 142 bin 60 kök Hint keneviri ile 110 bin kök skunk bitkisi, 3 kilo 570 gram esrar, 3 su motoru ve 5 bin 500 metre sulama hortumunun ele geçirildiği belirtildi. Hint kenevirleri ve skunk bitkileri imha edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-07-22 19:45:32
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