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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

DHA

Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Genç ilçesinin Güzeldere köyünde bulunan ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına, 1 arasöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 1 su tankeri ve 15 personel katıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-07-23 16:18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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