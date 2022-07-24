Kaymakam Kaya, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi

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Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, yaz Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Kaya, Yeni Cami, Eski Cami ve Kürdan Mahallesindeki kurslarda çocuklarla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

Kur’an kursları hakkında imam hatiplerden bilgi alan ve bir süre camide ders dinleyen Kaymakam Kaya, daha sonra kursa katılan çocuklara ikramlarda bulundu.

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