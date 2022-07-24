Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde bir ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 134’üncü sokakta bulunan ticari bir aracın motor kısmında yılan olduğu anlaşıldı. Motordaki yılanı fark eden araç sahibi, durumu Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, uğraşlar sonucu motora giren yılanı çıkardı.

Yılan, poşet içine konularak ilçe merkezinden uzakta doğaya salındı.

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