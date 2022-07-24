Bingöl´de 35 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL´de 35 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından amca çocukları arasında başlayan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sona erdi.

Bingöl´de amca çocukları olan Barasi aileleri arasında 35 yıl önce yaşanan kavga sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Husumet, barış çabalarına rağmen yıllarca devam etti. Kanaat önderlerinin devreye girmesiyle husumet, bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile sona erdi. Yemeğe Barasi ailelerinin yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal ve kurum amirleri katıldı. Yemekte, müftü Mustafa Topal'ın duasının ardından aileler husumeti sonlandırdı.

'İNSAN NEFSİ BAZEN YANLIŞLAR YAPABİLİYOR'

Yemekte konuşan Bingöl Belediye başkanı Erdal Arıkan, "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. İnsan nefsi gereği bazen yanlışlar yapabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu güzel toplantıyı tertip edenlere ve barıştırmaya vesile olanlara teşekkür ediyorum. Yüce peygamberimizin kan davalarında kendi aileleri arasında örnek olması açısından sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gösterge. Hata yapabiliriz önemli olan hatalarımızdan ders çıkartmak, hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarabilmeliyiz. Barasi ailelerine bu güzel ve hoş görülü anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

'BARASİ AİLESİ ŞEYTANA PRİM VERMEDİ'

İl Müftüsü Mustafa Topal da Bingöl halkının balı gibi tatlı, gönlü yumuşak insanlar olduğunu ifade ederek, "Barasi ailesi şeytana prim vermedi, Allah'a ve peygambere kulak verdi. Bir araya gelmenizden Allah da razı" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-07-24 15:33:07



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