Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel destekleme kurslarında incelemelerde bulundu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, yaz okulları çerçevesinde Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulunda devam eden matematik ve İngilizce destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Yaz okulları çerçevesinde Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulunda devam eden matematik ve İngilizce destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya gelen Yücel, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, öğrencilere hikaye kitapları hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda her yerde olmaya çalıştıklarına işaret eden Yücel, şöyle konuştu:

"Okulları ziyaretimizde dikkatimizi çeken, başarılı arkadaşlarımız oluyor. Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulumuz da bunlardan biri. Erhan hocamız yaz ayında kimisi tatil yaparken kendisi burada büyük bir özveriyle güzel çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla buna kayıtsız kalamayız. Hem ödüllendirmek hem de bu başarıyı desteklemek lazım. Köy okulları ile merkezdeki okulların imkanları ve fırsatlarını birbirine yakınlaştırmak için öğretmenler çok önemli rol oynuyor. Çocuklarımızdaki ışıltıyı görüyoruz, gelecek adına da umutluyuz. Bu anlamda ders sırasında kendi yazdığı şiir ve şarkıları darbuka eşliğince seslendirerek matematik ve İngilizce dersini eğlenceli hale getiren, iş kıyafetlerini giyerek ve fötr şapkasını takarak otları biçen öğretmenimiz Erhan Köçer'i yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.”

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