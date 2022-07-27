Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde kaybolan Aydın Tutkal’ı arama çalışmaları sürerken, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24 Temmuz Pazar günü Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal’ı arama çalışmaları sürüyor. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, çalışmalar sürerken aileyi ziyaret etti. Genç ilçesindeki tarihi köprüde ailenin yanına giden Başkan Arıkan, yetkililerden de bilgi aldı. Başkan Arıkan, “Murat Nehri’ne düşen küçük kız çocuğunu canı pahasına kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan kahraman bir baba. Hemşehrimiz Aydın Tutkal’ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rabbim sağ salim bulmayı nasip eylesin. Kederli ailesine sabır, ekiplerimize kuvvet versin” dedi.

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