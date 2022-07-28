Başarılı güvenlik korucuları ödüllendirildi

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de başarılı görülen güvenlik korucuları ödüllendirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularının etkinlikleri ile motivasyonlarının arttırılması ve sorunlarının giderilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığında yapılan toplantıda başarılı olan güvenlik korucuları ödüllendirildi. Başarılı olan güvenlik korucularının ödülleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.