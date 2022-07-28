Hayat'ı kurtarıp, kendisi nehirde kaybolan oto tamircisi 5 gündür aranıyor



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı (13) kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı (43) arama çalışmaları 5 gündür sürüyor.

Oto tamircisi Aydın Tutkal ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleri ile birlikte piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında Hayat Bektaş´ın nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. İki arkadaş, suya atlayarak çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Aydın Tutkal için arama çalışması başlattı.

2 yıl önce eşini kanserden kaybeden 2 çocuk babası Aydın Tutkal'ı, arama çalışmalarında 5´inci günde de devam etti. Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Bingöl AFAD Müdürlükleri ile Batman İtfaiyesi'nden 14 dalgıç, jandarma, güvenlik korucuları, SAR, AKUT personeli ile gönüllülerden oluşan 130 kişilik ekip, Tutkal'ın bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstünde arama çalışması yapıyor.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-07-28 17:38:58



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