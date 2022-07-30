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Hükümet konağına giren kumru, klimanın üzerine yuva yaptı Kumrunun yuva yaptığı klimayı, rahatsız olmasın diye çalıştırmıyorlar

İHA

Hükümet konağına giren kumru, klimanın üzerine yuva yaptı Kumrunun yuva yaptığı klimayı, rahatsız olmasın diye çalıştırmıyorlar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde hükümet konağında klimanın üstünde yuva yapan kumruyu rahatsız etmemek için klima açılmıyor.
Solhan Hükümet Konağı Mal Müdürlüğü bölümünde dijital cihazların korunduğu bölümde bir kumru yuva yaptı. Bayram tatili öncesinde pencerenin açık olduğu sırada kumrunun klimanın üstüne çalı taşıdığını gören çalışanlar durumu müdüre iletti. Henüz yuvaya yeni başlamış kumruyu engellemek yerine tatil boyunca pencere açık tutuldu. 9 günlük bayram tatili dönüşünde çalışanlar yuvanın tamamlanmış haliyle karşılaştı. Kuluçka süresini tamamlayıp yavruları yumurtadan çıkan kumrunun rahatsız olmaması için yavruların yuvayı terk edene dek klimayı açmama kararı alındı.

Kumrular uçana kadar kendilerinin misafiri olduğunu belirten Solhan Mal Müdürü Abdulmelik Görünen, “Bu kumru bayramdan iki gün önce klimanın üstüne çalı taşıdığını gördük. Yuvalarına devam etsinler diye bayram tatili süresince de camları açık tuttuk. Klimayı kapattık. Bayram dönüşünde geldiğimizde yumurtlamışlardı. Bu kumrular kendi rızalarıyla uçana kadar burada bizim misafirimiz olacak. Penceremiz 24 saat boyunca açıktır. Bu şekilde gidip dışarıdaki ihtiyaçlarını da gördükten sonra tekrar yuvalarına dönüyorlar. Kendilerine su ve yiyecek bir şeyler bırakıyoruz” dedi.
Kurumda çaycılık yapan Orhan Fakir ise “Daha önce hiç rastlamadığım bir olaya bu sene rastladım. Bir kumru hiç kimsenin haberi olmadan bize misafir oldu. Kumru hükümet konağı personellerinin ilgi odağı oldu. Çok sevindik. Ayrıca elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Gerek suyu, gerek yemeği, gelip gitmesi, pencerenin açık tutulması, klimanın açılıp kapanması gibi gerekli imkanları sağladık. Tabi yavruları doğana kadar. Şimdi yavruları doğdu. Yaklaşık bir iki hafta sonra inşallah onlar uçarlar. Böyle bir olayı kim nerde görürse görsün bence karışmasınlar. Çünkü hayvanların en çok sevdiği istediği bir yuvadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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