Bingöl’de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları sürüyor

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Bingöl'de jandarma ekipleri, köylerdeki kadın ve erkeleri kadına şiddet konusuna karşı bilgilendirdi.



Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, köylerde yaşayan bin 350 erkek vatandaşa ‘Kadına El KalKaMaz’ mottolu eğitim, erken yaşta evliliğin sakıncaları, kadına ve çocuğa şiddetin sonuçları konusunda eğitim verirken, 120 kadına ise KADES uygulamasını tanıttı.

Jandarmanın faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

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