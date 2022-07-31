İl Müdürü Loğoğlu yurtlarda incelemelerde bulundu

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, erkek ve kız öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kısa bir süre önce Bingöl’e atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, il müdürlüğüne bağlı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu ile erkek öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Yurt müdürlerinden bilgi alan Loğoğlu, eksiklerin giderileceğini belirtti. Loğoğlu, “Öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak, eksiklerin giderilmesini sağlamak amacıyla yurtlarımızda personelimizle bir araya gelerek denetim ve incelemelerde bulunduk. Eğitim öğretim yılı öncesinde yurtlarımızda yapılması planlanan faaliyetler hakkında da bilgi aldık” dedi.

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