Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi

Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti. Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen İçten, görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı olduğunu tespit etti. Bir süre görüntü çeken İçten, daha sonra Arap tavşanını doğaya saldı.

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