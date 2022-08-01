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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çiftçiler KKKA hakkında bilgilendirildi

İHA

Bingöl’de çiftçiler KKKA hakkında bilgilendirildi

Bingöl'de çiftçilere Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) ile mücadele konusunda bilgi verildi.
Bingöl’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, kene ısırmasına bağlı KKKA vakaları geçen yıllara oranla artış gösterdi. Yaşanan gelişmelerin ardından, Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri de bilgilendirmeye başladı. Bu çerçevede il merkezine bağlı İncesu ve Gözeler köylerinde KKKA ile mücadele konusunda eğitim düzenlendi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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