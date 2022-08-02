Kaymakam Kaya, sürücüleri uyardı

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, ana yollarda devam eden çalışmalardan dolayı sürücüleri uyardı.
YedisuKarlıova Karayolu ile YedisuErzincan Karayolu’nda çalışmalar sürüyor. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, devam eden çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.
Kaymakam Mehmet Kaya, “Bir süredir asfalt yama çalışması devam eden YedisuKarlıova Karayolu'nun ikinci kat asfalt (sathi kaplama) çalışması başlayacaktır. Aynı çerçevede YedisuErzincan Karayolu'nun da yama ve genişletme çalışmaları tamamlanmış olup ikinci kat asfalt (sathi kaplama) çalışması önümüzdeki haftalarda başlayacaktır. Her iki Karayolunu da kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.