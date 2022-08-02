Bingöl’de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 275 bin kök kenevir bitkisi ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrası kırsalında, Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele ve Narkotik Gezi Planı Kapsamında icra edilen faaliyet sonucunda 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk bitkisi, 275 bin kök kenevir bitkisi, 152 kilo kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

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