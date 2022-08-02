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Bingöl’de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi

İHA

Bingöl’de 275 bin kök kenevir ve 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 275 bin kök kenevir bitkisi ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrası kırsalında, Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele ve Narkotik Gezi Planı Kapsamında icra edilen faaliyet sonucunda 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk bitkisi, 275 bin kök kenevir bitkisi, 152 kilo kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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