Bingöl'de 21 bin kök skunk ve 275 bin kök kenevir ile 152,4 kilogram kubar esrar ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan aramada 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk, 275 bin kök kenevir bitkisi v 152,4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Yeniyazı köyü kırsalında 'Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele ve Narkotik Gezi Planı' kapsamında düzenlenen operasyonda 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk, 275 bin kök kenevir bitkisi, 152,4 kilogram kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-08-02 21:02:55



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