Hisarcıklıoğlu: Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz, ticaretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. Onun için ülkemizde de huzur istiyoruz. Sadece ülkemizde değil, bölge coğrafyamızda ve dünyada da huzur istiyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası´nın yeni hizmet binasının açılışı için Bingöl´e geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas´ın ev sahipliğinde açılışa, Hisarcıklıoğlu´nun yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve iş insanları katıldı. İş dünyasının asli temsil merkezleri odaların, şehirlerine değer katan, güzelleştiren hizmet eden yerler haline gelmeleri gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasıyla Bingöl´ün gelişmesine daha büyük katkılar vermeye devam edeceğini söyledi.

`ZENGİN OLMANIN TEK YOLU MEŞRU TİCARETTEN GEÇİYOR´

Türk iş dünyası olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve yıllardır bununla uğraştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bu uğraşmaların sonucunda bugün 113 meslek lisesinin hamiliğini Türkiye´deki oda ve borsaları yapmaktadır. Burada da büyük başarı elde ediyorlar. Türk insanının 120 yıllık hayali, 1960'da yarıda kalmış `Türkiye'nin Otomobili´ projesi için 2017'de görev üstlendik. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli, yüzde 51 yerli olan bir otomobilin Allah nasip ederse 29 Ekim'de Gemlik´te fabrikasının açılışını yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. İnşallah mart ayında yollarda olup, TOGG'u hep beraber göreceğiz. Hep beraber burada bineceğiz. Zengin olmanın tek yolu meşru ticaretten geçiyor. Ticaret de huzur istiyor. Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz, ticaretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. Onun için ülkemizde de huzur istiyoruz ama sadece ülkemizde değil, bölge coğrafyamızda ve dünyada da huzur istiyoruz. Çünkü önümüz açıldıktan sonra dünya ile ticaret yapma şansımız daha da artar. Allah diyor ki; bir ve beraber olunca rahmeti bereketi veririm. Ben bu kapsamda diyorum ki; ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Aramızda farklı fikirlerimizi tartışacağız, ortak akılda birleşeceğiz."

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu´nun depremde yaptıkları, eğitim için yaptıkları, buraya gelen yatırımlarla ilgili Sütaş dahil olmak üzere birçok konuda destekleri hakikaten unutulmazdır" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl AZİZ ÖNAL

2022-08-19 21:51:49



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