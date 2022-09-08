Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban Deniz Arka (42) yaralandı.

Yiğitler Mahallesi yakınlarında yaylada hayvan otlatan Deniz Arka, ayı saldırısına uğradı. Kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arka, köpeklerin gelmesi ile kurtuldu. Ayı, köpekleri görünce bölgeden uzaklaştı. Mahalleli tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Arka, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Arka´nın durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL

2022-09-08 16:05:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.