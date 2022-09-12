Murat Nehirinde balık tutarken baraj kapakları açılınca mahsur kaldı, AFAD kurtardı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmaya giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki kara parçasında mahsur kaldı. Bu kişinin telefonla haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısı sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiyi botla kurtardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-09-12 19:38:37



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