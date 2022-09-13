Örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-09-13 12:50:32



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