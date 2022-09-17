Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)



ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Erzurum´un Çat ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl´de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Öte yandan, 2 yıl önce merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremde birçok evin yıkıldığı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi. (DHA)Aziz ÖNALBülent TEMİZ/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNALBülent TEMİZ

2022-09-17 01:01:49



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