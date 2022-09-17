4.9 büyüklüğündeki deprem, kamerada



Bülent TEMİZ/BİNGÖL,(DHA)ERZURUM'un Çat ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Bingöl'de bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum´un Çat ilçesinde dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl´de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayanlar da korkuyla kendilerini dışarı attı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Çat ilçesine sınırındaki Bingöl'de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem, Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-09-17 12:30:09



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