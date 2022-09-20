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Arı kovanlarına zarar veren ayılara karşı silahlı nöbet

DHA

Arı kovanlarına zarar veren ayılara karşı silahlı nöbet


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Kartal köyünde arıcılık yapan ve 200 kovanı olan Yusuf Çağan (45), ayı saldırılarına karşı geceleri av tüfeğiyle nöbet tutuyor. Çağan, ayı öldürmenin cezası olduğu için havaya ateş ettiklerini belirterek, "Geceleri çocuklarımızı evde bırakıp, burada arı kovanlarının başında sabaha kadar tüfekle nöbet tutuyoruz" dedi.
Merkeze bağlı Kartal köyünde yaşayan, 3 çocuk babası Yusuf Çağan, arıcılıkla geçimini sağlıyor. Çağan´ın kovanları ise birçok kez ayıların saldırısı sonucu zarar gördü. 200 arı kovanı bulunan Çağan, ballarını da yiyen ayılara karşı geceleri av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Köyde bulunan diğer arıcıların da silahla nöbet tuttuğunu söyleyen Çağan, öldürmenin cezası olduğu için havaya ateş ederek, hayvanı ürküttüklerini dile getirdi. 
Tek geçim kaynağının arılar olduğunu belirten Yusuf Çağan, "Sabaha kadar nöbet tutuyorum. Cezasının çok yüksek olması nedeniyle ayıları vuramıyoruz. Bu arılar üzerinde bayağı bir emeğimiz var. Maalesef ayılar bizi rahat bırakmıyor, emeğimize ve kovanlarımıza zarar veriyor. Gelmediğimiz geceler ayı geliyor. Bizim geldiğimiz geceler ise ayı gelmiyor. Av tüfeğini de biz kendi can güveliğimiz için taşıyoruz. Amacımız, ayıya zarar vermek değil sadece havaya ateş açıp korkutmak" diye konuştu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-09-20 11:16:44

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