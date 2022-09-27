Konvoyda trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası 

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, düğün konvoyunda servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye, 427 TL ceza kesildi.
Kentte düğün konvoyunda kullandığı servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti. İsmi açıklanmayan sürücüye, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 427 TL ceza uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-09-27 12:27:32
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