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Köyde erkeklerle futbol oynarken keşfedilen Rümeysa'nın hedefi Fenerbahçe

DHA

Köyde erkeklerle futbol oynarken keşfedilen Rümeysa'nın hedefi Fenerbahçe


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL merkeze bağlı Güveçli köyünde 3 yıl önce erkeklerle futbol oynarken, antrenörü tarafından keşfedilen Rümeysa Yıldız (16), okulunun futsal takımında oynamaya başladı. Köyde kız arkadaşları olmadığı için erkeklerle maç yapan Yıldız, "3 yıldır futbol oynuyorum. Bingöl'de kadın futbol takımı olmadığı için okulda futsal takımında oynuyorum. Ronaldo'yu örnek görüyorum. Fenerbahçe´de oynamayı hayal ediyorum" dedi.
Güveçli köyünde yaşayan Bingöl Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rümeysa Yıldız, 4 yıl önce meraktan erkek çocuklarla futbol oynamaya başladı. 3 kız kardeşi olan Rümeysa'nın merakı, zamanla tutkuya dönüştü. Rümeysa, zamanla köydeki maçların aranan ismi oldu. 3 yıl önce aynı köyde yaşayan şimdiki antrenörü Ali Kıtay, Rümeysa´yı futbol oynarken gördü. Tekniğini beğenen Kıtay, Rümeysa´nın babasıyla konuşarak futbola kazandırmaya karar verdi. Ailesinin de desteğini alan Rümeysa, spor lisesinin yetenek sınavlarına girdi. Rümeysa, birçok erkek rakibini geride bırakıp, derece yaparak burada eğitim görmeye başladı. Okulun futsal takımında da oynamaya başlayan Rümeysa, köyde kız arkadaşları olmadığı için erkek arkadaşlarıyla futbol oynamaya devam ediyor. Fenerbahçe´de oynamak isteyen Rümeysa, en büyük hedefinin ise milli takımda top koşturmak olduğunu söyledi. 
'RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM'
Rümeysa Yıldız, futbol merakının köydeki erkek çocuklarının futbol maçlarını izlerken ortaya çıktığını belirtip, "Daha sonra onlarla beraber oynamaya başladım. Daha sonra oynamayı sürdürdüm. Geleceğimin güzel olmasını umut ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır futbol oynuyorum. Amacım milli takımda oynamak. Bingöl´de kadın futbol takımı olmadığı için okulda futsal takımında oynuyorum. İl birinciliklerimiz oldu. Ronaldo'yu kendime örnek olarak görüyorum. İleride Fenerbahçe´de oynamayı hayal ediyorum. İyi bir futbol oynadığımı düşünüyorum" dedi.
YETENEK SINAVINI DERECEYLE BİTİRDİ
Antrenör Ali Kıtay ise Rümeysa´nın oyunsal anlamda yetenekli olduğunu dile getirerek, "3 yıl önce iş çıkışından köye giderken akşam saatlerinde sokak ışıklarının altında futbol oynayanları gördüm. Bunların içerisinde sadece Rümeysa'nın kız olduğunu gördüm. Haberi olmadan 5-6 dakika uzaktan onları seyrettim. Beni şaşırtan bir olay olmuştu. Birçok erkek barajı geçemezken, Rümeysa yetenek sınavını derece ile bitirdi. Rümeysa'nın en büyük dezavantajı Bingöl'de yaşaması yani burada bir kadın futbol takımının olmaması. Bu yönüyle birçok yetenekli çocuklarımız var. Rümeysa'yı birçok kadın futbol takımı deneyebilir. İşte birçok kadın futbolcu tanıyoruz. Rümeysa Bingöl'de olmamış olsaydı, kadın futbol takımlarının olduğu illerde yaşamış olsaydı, belki de bugün milli takım formasını giymiş olurdu. İnşallah sahip çıkan olur. Güzel yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-01 11:16:47

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