Ceviz toplarken ağaçtan düşerek öldü

Aspirin adet söktürür mü, faydalı mı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Abdullah Çetin (73) yaşamını yitirdi.

Olay, Genç ilçesi Balgöze köyünde yaşandı. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Abdullah Çetin dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni otopsi morga götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-11 23:13:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.