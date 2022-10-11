Ceviz toplarken ağaçtan düşerek öldü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Abdullah Çetin (73) yaşamını yitirdi.
Olay, Genç ilçesi Balgöze köyünde yaşandı. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Abdullah Çetin dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni otopsi morga götürüldü. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-11 23:13:19
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