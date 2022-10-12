Bingöl'de 3 milyon kök Hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri ile 424 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri bitkisi, 424 kilo 500 gram esrar, 645 bin 313 kök skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu maddeler imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-12 22:25:46
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