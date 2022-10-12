Bingöl'de 3 milyon kök Hint keneviri ile 425 kilo esrar ele geçirildi



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri ile 424 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri bitkisi, 424 kilo 500 gram esrar, 645 bin 313 kök skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu maddeler imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-12 22:25:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.