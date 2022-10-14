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Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya koştu

DHA

Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya koştu


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "'İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis çoğunluğunu elde edersem ilk işim yeniden geri getirmek' diyen altılı masadan bu ülkeye, millete hayır gelir mi? Ebette ki gelmez. Sayın Kılıçdaroğlu masanın en büyük ortağı bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu, gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı. 8 saat boyunca esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Uçak biletini dahil bu görüşmeleri yapmak için yakmış" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de partisinin Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, iktidar oldukları takdirde herkese refah, yönetimde ve yargıda adalet, ailenin ve yeni nesillerin korunması üzerine iş yapacaklarını söyledi. Erbakan iktidar oldukları takdirde birinci olarak kaynak paketlerini hazırlayacaklarını ifade ederek, "1 senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı harekete geçireceğiz inşallah. Borç yapmadan, zam yapmadan milletin, devletin, sanayi tesislerinin varlıklarını satıp yok etmeden, millete yük yüklemeden 150 milyar dolar. İkinci yapılacak iş, denk bütçe ve havuz sistemiyle faiz canavarından kurtulmak. AK Parti hükümeti 500 milyar dolar faiz ödedi. Bu sene 329 milyar dolar faiz ödeyecek devlet bütçesinden. Orta vadeli programlar açıkladığına göre de önümüzdeki 3 sene de eğer iktidarda kalırsa 2 trilyon daha faiz ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, belediyeler dahil denk bütçe zorunluluğu olacak. Kimse gelirinden fazla gider yapamayacak" diye konuştu. 
`ALTILI MASANIN EN BÜYÜK ORTAĞI KAÇAR GİBİ AMERİKA´YA KOŞTU´
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki ziyaretleri hakkında değerlendirmede de bulunan Erbakan, şunları söyledi:
"İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis çoğunluğunu elde edersem ilk işim yeniden geri getirmek' diyen altılı masadan bu ülkeye, millete hayır gelir mi? Ebette ki gelmez. Sayın Kılıçdaroğlu masanın en büyük ortağı bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı. 8 saat boyunca esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Uçak biletini dahil bu görüşmeleri yapmak için yakmış. Uçak biletinizi neden yaktınız, yolunuz üzerinde kimler vardı, kimlerle görüştünüz, ne için, ne maksatla görüştünüz, neden bu görüşmeleri gizli tutmak mecburiyetinde hissettiniz, neden kamuoyundan sakladınız. Biz Milli görüşüz, yolu Amerika'dan geçmemiş bir hareketiz elhamdülillah."
Kongrede, mevcut il başkanı Mahfuz Arslan, yeniden seçildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-14 19:54:30

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