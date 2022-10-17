Karlıova'da köpekler bağlanıp çöplüğe bırakıldı; inceleme başlatıldı

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Bülent TEMİZ/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kaymakamlık inceleme başlatıp, suç duyurusunda bulundu.

Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde köpeklerin birbirlerine iple bağlanıp çöplüğe bırakılmaları, çevredeki kişinin tepkisi üzerine de iplerin çözülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası kaymakamlık, konuyla ilgili inceleme başlatıp suç duyurusunda bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Ekim Pazar günü, sokak köpeklerinin birbirine bağlanarak Karlıova ilçe çöplüğüne bırakılmasını içeren üzücü video hakkında Karlıova Kaymakamlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediyenin çöplükten alıp sahip çıktığı köpeklere yiyecek ve su verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL

2022-10-17 16:19:33



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