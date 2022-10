Bingöl´de 15 gün süreyle eylem yasağı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL Valiliği, kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylem yasağı getirildiğini bildirdi.

Bingöl Valiliği´nce kentte bugünden geçerli olmak suretiyle 15 gün boyunca kent genelinde eylem yasağının getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde; örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK ve KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarda TSK'nın başarılı operasyonlarında sözde kimyasal silah kullanıldı gibi aslı olmayan iddialar üzerinden haberler yapılarak halkı ayaklanmaya çağırıp alanlara çıkmaları yönünde çağrılar olduğu tespit edilmiştir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri gibi il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde jandarma bölgesi dahil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 20 Ekim günü saat 00.01'den 03.11.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İfadeleri kullanıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-20 13:12:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.