Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ile 404 kilo esrar ele geçirildi



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-21 21:03:22



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