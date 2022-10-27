Başı demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, başı boş bir binanın demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Yatılı Bölge Ortaokulu yakınında bulunan boş bir binanın demir korkulukları arasına başı sıkışan bir köpeği görenler, Genç İçin Bir Saat Derneği üyelerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden dernek üyeleri, kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir kesme makinesi ile korkulukları kesmeye çalışırken, köpek korkunca belediye veteriner hekiminden yardım istendi. Veteriner tarafından verilen ilaçla köpeğin sakinleşmesi sağlandı. Köpek, daha sonra korkuluk kesilerek kurtarıldı. Veteriner muayenesinden geçirilen köpek, dernek üyeleri tarafından beslenmesi yapılıp, serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-27 22:48:02



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